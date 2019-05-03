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Бойовики з початку доби поранили двох військових

П'ятниця, 3 травня 2019, 14:59

Станом на 12 годину п’ятниці бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Операції об’єднаних сил отримали поранення.

Про це розповів під час брифінгу 3 травня речник Міноборони полковник Максим Праута..

"З о пів на першу ночі російсько-окупаційні війська майже годину з боку Верхньошироківського з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних сил, які виконують бойові завдання поблизу населеного пункту Піщевик", - заявив він.

Позиції підрозділів ООС неподалік Новотроїцького двічі за ніч були обстріляні із заборонених мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ще один обстріл тут відбувся після 6-ї ранку, цього разу із міномету калібру 120 мм і кулеметів великого калібру.

"Під ранок бойовики випустили 4 міни калібру 82 мм по опорних пунктах наших військ в районі Березового, і ще два рази використав міномети 82-го калібру під час обстрілів оборонців Мар’їнки", - зазначили в Міноборони.

Також біля Мар’їнки зранку зафіксовані 2 обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Захисники Авдіївки опинялися під вогнем противника двічі. З 6.40 протягом 20 хвилин окупанти з боку Спартака вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 9.10 з боку Яковлівки випустили 6 мін калібру 120 мм.

В районі Павлополя близько 6-ї ранку відбувся досить тривалий обстріл позицій наших військ з озброєння бойової машини піхоти.

За попередньою інформацією, протягом 3 травня двох військовослужбовців ООС поранено. Втрати противника в результаті вогню у відповідь з боку наших воїнів уточнюються.

Відзначається, що підрозділи ООС контролюють ситуацію на лінії зіткнення.

Нагадаємо:

  • Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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