Бойовики з початку доби поранили двох військових
Станом на 12 годину п’ятниці бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Операції об’єднаних сил отримали поранення.
Про це розповів під час брифінгу 3 травня речник Міноборони полковник Максим Праута..
"З о пів на першу ночі російсько-окупаційні війська майже годину з боку Верхньошироківського з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних сил, які виконують бойові завдання поблизу населеного пункту Піщевик", - заявив він.
Позиції підрозділів ООС неподалік Новотроїцького двічі за ніч були обстріляні із заборонених мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ще один обстріл тут відбувся після 6-ї ранку, цього разу із міномету калібру 120 мм і кулеметів великого калібру.
"Під ранок бойовики випустили 4 міни калібру 82 мм по опорних пунктах наших військ в районі Березового, і ще два рази використав міномети 82-го калібру під час обстрілів оборонців Мар’їнки", - зазначили в Міноборони.
Також біля Мар’їнки зранку зафіксовані 2 обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.
Захисники Авдіївки опинялися під вогнем противника двічі. З 6.40 протягом 20 хвилин окупанти з боку Спартака вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 9.10 з боку Яковлівки випустили 6 мін калібру 120 мм.
В районі Павлополя близько 6-ї ранку відбувся досить тривалий обстріл позицій наших військ з озброєння бойової машини піхоти.
За попередньою інформацією, протягом 3 травня двох військовослужбовців ООС поранено. Втрати противника в результаті вогню у відповідь з боку наших воїнів уточнюються.
Відзначається, що підрозділи ООС контролюють ситуацію на лінії зіткнення.
Нагадаємо:
- Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів.
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