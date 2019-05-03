Чоловіку, який викрав церковного краму на 33 тисячі, загрожує 6 років тюрми  

У Київській області затримали і повідомили про підозру чоловіку, який обікрав приміщення храму "Святого Великомученика Георгія Побідоносця" на Оболоні.

Про це 3 травня повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Правоохоронці встановили, що ввечері 14 березня злочинець проник у храм через вікно та викрав із церковної ювелірної лавки 25 срібних ланцюжків, 30 срібних хрестиків, 2 срібні ложки, 20 срібних кілець, 10 святих образів, 10 золотих хрестиків, грошові кошти в сумі 400 грн., та дві Богослуживі книги "Євангеліє".

Відзначається, що загальна сума викраденого майна склала 33 тисячі гривень.

"Зловмисником виявився 37-річний киянин, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини", - повідомили в прокуратурі.

Того дня, за даними відомства, чоловік перебував на службі в храмі та детально роздивився, де знаходяться ювелірні вироби та грошові кошти.

Чоловіка затримали у Фастові під час спроби збути викрадене майно.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 ККУ (таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчиненого повторно, поєднана із проникненням у інше приміщення).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від 3 до 6 років з позбавлення волі.

Речник столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook зазначила, що чоловік вчинив ще 7 крадіжок у Фастові, а можливо і в інших містах.