Чоловіку, який викрав церковного краму на 33 тисячі, загрожує 6 років тюрми
У Київській області затримали і повідомили про підозру чоловіку, який обікрав приміщення храму "Святого Великомученика Георгія Побідоносця" на Оболоні.
Про це 3 травня повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Правоохоронці встановили, що ввечері 14 березня злочинець проник у храм через вікно та викрав із церковної ювелірної лавки 25 срібних ланцюжків, 30 срібних хрестиків, 2 срібні ложки, 20 срібних кілець, 10 святих образів, 10 золотих хрестиків, грошові кошти в сумі 400 грн., та дві Богослуживі книги "Євангеліє".
Відзначається, що загальна сума викраденого майна склала 33 тисячі гривень.
"Зловмисником виявився 37-річний киянин, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини", - повідомили в прокуратурі.
Того дня, за даними відомства, чоловік перебував на службі в храмі та детально роздивився, де знаходяться ювелірні вироби та грошові кошти.
Чоловіка затримали у Фастові під час спроби збути викрадене майно.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 ККУ (таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчиненого повторно, поєднана із проникненням у інше приміщення).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від 3 до 6 років з позбавлення волі.
Речник столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook зазначила, що чоловік вчинив ще 7 крадіжок у Фастові, а можливо і в інших містах.
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