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У Молдові депутати вимагають від прем’єра пояснень через лист Порошенку про санкції

П'ятниця, 3 травня 2019, 20:12

Група депутатів парламенту Молдови вимагає від молдовського прем'єр-міністра Павла Філіпа прозвітувати щодо його листа до українського президента Петра Порошенка, який став формальним приводом для зняття санкцій з одного з ключових платників податків невизнаного Придністров'я - Молдовського металургійного заводу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

В офіційному зверненні вісьмох молдовських парламентарів, зареєстрованому 3 травня, йдеться: "Який юридичний режим "ММЗ", відповідно до законодавства Молдови, що гарантує вивід заводу з-під санкцій воюючої країни? Якою є політика уряду [Молдови – ред.] щодо економічних агентів із сепаратистського регіону, що акумулює астрономічні борги близько 7 мільярдів доларів в акціонерному товаристві, у якому уряд Республіки Молдова є міноритарним акціонером, тобто вирішує не захищати інтереси [держави – ред]?" – так депутати відреагували на розслідування "Схем" та RISE.

Окремо парламентарі попросили розібратися із тим, хто є бенефіціаром фірми Novastal prim, яка постачала український брухт на металургійний завод в той момент, поки на нього були накладені санкції.

У свою чергу очільник найбільшої опозиційної партії Молдови Андрей Нестасе заявив, що "хотів би побачити реакцію європейських інституцій на оприлюднені в розслідуванні факти щодо ролі прем’єр-міністра Молдови Філіпа в знятті санкцій щодо "ММЗ".

гідно з матеріалом "Схем" та RISE, 14 травня 2018 року президент Петро Порошенко включив ММЗ до списку санкцій на три роки, проте 19 березня 2019 року Порошенко видав указ із оновленим списком юридичних осіб, що підпадають під санкції, де замість ММЗ значиться кишинівська компанія Novastal prim.

У розпорядженні RISE Moldova і українського проекту "Схеми" опинилася копія листа Філіпа від 7 березня, адресованого Порошенку і прем'єру Володимиру Гройсману, де той просить виключити ММЗ зі списку санкцій, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти заводу.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваПорошенко
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