Поліція затримала російського "злодія у законі", якого розшукував Інтерпол

На Київщині поліцейські затримали громадянина Росії, який перебував у розшуку Інтерполу.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Працівниками управління стратегічних розслідувань ГУНП Київської області в рамках поліцейської операції "Мігрант" , в ході проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення осіб, які незаконно перебувають на території України, було виявлено та затримано 48-річного громадянина РФ", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що затриманий є "злодієм в законі" та перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої його екстрадиції до Королівства Іспанії за вчинення злочинів передбачених ст. 515, ст. 517 (Незаконне злочинне об’єднання), ст. 301, ст. 302 (Відмивання грошей), ст. 392, ст. 390 (Фальсифікація в комерційному чи в офіційному документі), ст. 305 (Проти державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанії".

Підставою для затримання є Міжнародний ордер на арешт та Європейський ордер на затримання та доставку зловмисника.

Правоохоронці доставили затриманого до Бориспільського відділу поліції, де на нього складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. 208 КПК України на 72 години для подальшого утримання в ізоляторі тимчасового тримання до прийняття рішення судом.