ООН: 40% населення Північної Кореї загрожує голод

Щонайменше 10 мільйонам населення КНДР - 40% населення країни - загрожує голод через низький врожай.

Про це йдеться в доповіді Продовольчої сільськогосподарської організації об’єднаних націй і Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), представленій у п'ятницю, 3 травня.

Представник ВПП Ерве Верхозель заявив, що запасів продовольства в КНДР не вистачить до наступного врожаю - для забезпечення 25-мільйонного населення бракує близько 1,4 млн тонн продуктів харчування.

Зазначається, що у цьому сезоні у Північній Кореї зібрали 4,9 мільйона тонн продовольства - це найменший показник з часів неврожаю 2008-2009 років. Основна причина неврожаю - несприятливі кліматичні умови: посуха, сильна спека та повені.

За словами Верхозеля, багато сімей у Північній Кореї (у деяких районах - 43% населення) страждають від хронічного недоїдання, кожна п'ята дитина відстає в розвитку.

У КНДР зменшили продуктові пайки від держави з 380 до 300 грамів на день.

У доповіді наголошується на необхідності активізації міжнародної допомоги для населення КНДР - не тільки щодо поставок їжі, а й щодо розвитку програм у сфері сільського господарства та імпорту добрив і інших хімікатів.