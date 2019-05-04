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На окупованому Донбасі вкотре зафіксували російську станцію наземної розвідки

Субота, 4 травня 2019, 00:43
На окупованому Донбасі вкотре зафіксували російську станцію наземної розвідки

На окупованій території Донбасу - на околиці Первомайська - зафіксовано російську переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1".

Про це повідомляє міжнародна спільнота InformNapalm з посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ від 3 травня.

"2 травня 2019 року БПЛА малого радіусу дії зафіксував на західній околиці н.п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська) переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Підкреслюється, що про використання російської станції ПСНР-8 "Кредо-М1" OSINT-розвідники InformNapalm повідомляли раніше.

Тричі цю станцію було зафіксjвано на окупованій території Донецької області.

Влітку 2015 року її виявили в арсеналі бомбардування "Хан" терористичної організації "ДНР", у жовтні 2016 року - на озброєнні бандформування "ДРГ Патріот" (стара назва ДРГ "Русич"), яке комплектується російськими найманцями та кадровими військовослужбовцями РФ.

 
 
Усі фото: InformNapalm

Наприкінці жовтня 2016 року станцію зафіксували в окупованій Оленівці.

 

Також використання станції "Кредо-М1" двічі зафіксували на окупованій території Луганської області. 

"На основі аналізу документів, ексклюзивно наданих хактивістами UCA, встановлено, що у 2015 році артилерійські підрозділи російських окупаційних військ в Луганській області використовували цю станцію.

У документах було докладно розкрито інформацію про те, хто, коли і в якій кількості комплектував підрозділи окупаційних військ і терористів озброєнням цього зразка", - підкреслюють у спільноті.

 

У березні 2016 року були знайдені докази, що російська станція ПСНР-8 є на озброєнні т. зв. "10-ї артилерійської бригади" терористичної організації "ЛНР".

 

Зазначається, що станція прийнята на озброєння ЗС РФ у 2002 р. Вона  забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат рухомих наземних, повітряних і надводних цілей, коректування вогню своєї артилерії.

Нагадаємо: 

  • Раніше спільнота InformNapalm довела, що РФ випробовує на Донбасі систему орбітального придушення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасокупаціяРосіярозвідка
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