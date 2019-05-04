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В ООН прокоментували вирок Ассанжу

Субота, 4 травня 2019, 01:39

Експерти з прав людини в ООН висловили стурбованість з приводу вироку, який виніс британський суд у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Правозахисники вважають, що покарання "неспівмірне" із тяжкістю вчиненого Ассанжем злочину.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У заяві робочої групи ООН з питань незаконного позбавлення волі, до складу якої входять п'ять незалежних експертів з Австралії, Південної Кореї, Латвії, Мексики і Беніну, йдеться, що "Ассанжа утримують у в'язниці суворого режиму, ніби він засуджений за тяжкий кримінальний злочин".

За словами експертів, вирок суду "суперечить принципам необхідності та співмірності", бо у юридичній практиці неявка до суду вважається відносно "незначним правопорушенням".

Нагадаємо:

  • 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
  • 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.
  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Теми: ООН
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