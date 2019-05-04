В ООН прокоментували вирок Ассанжу

Експерти з прав людини в ООН висловили стурбованість з приводу вироку, який виніс британський суд у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Правозахисники вважають, що покарання "неспівмірне" із тяжкістю вчиненого Ассанжем злочину.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У заяві робочої групи ООН з питань незаконного позбавлення волі, до складу якої входять п'ять незалежних експертів з Австралії, Південної Кореї, Латвії, Мексики і Беніну, йдеться, що "Ассанжа утримують у в'язниці суворого режиму, ніби він засуджений за тяжкий кримінальний злочин".

За словами експертів, вирок суду "суперечить принципам необхідності та співмірності", бо у юридичній практиці неявка до суду вважається відносно "незначним правопорушенням".

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