В ООН прокоментували вирок Ассанжу
Експерти з прав людини в ООН висловили стурбованість з приводу вироку, який виніс британський суд у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Правозахисники вважають, що покарання "неспівмірне" із тяжкістю вчиненого Ассанжем злочину.
Про це повідомляє "Голос Америки".
У заяві робочої групи ООН з питань незаконного позбавлення волі, до складу якої входять п'ять незалежних експертів з Австралії, Південної Кореї, Латвії, Мексики і Беніну, йдеться, що "Ассанжа утримують у в'язниці суворого режиму, ніби він засуджений за тяжкий кримінальний злочин".
За словами експертів, вирок суду "суперечить принципам необхідності та співмірності", бо у юридичній практиці неявка до суду вважається відносно "незначним правопорушенням".
Нагадаємо:
- 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
- 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.
- 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"