Місцеві вибори у Британії: консерватори показали найгірший результат за 25 років

Правляча Консервативна партія Великої Британії за підсумками виборів в органи місцевого самоврядування втратила 1 335 депутатських мандатів у регіональних радах Англії і Північної Ірландії.

Про це повідомляє Sky News.

Як свідчать остаточні результати обробки голосів, Торі мають більшість лише у 93 з 248 рад. Таким чином, консерватори втрачають контроль над 49 місцевими радами. Це найгірший результат для партії за останні майже 25 років.

Лідер Консервативної партії і прем'єр-міністр Британії Тереза Мей підкреслила, що консерватори "переживають важкі часи".

Під час виступу перед однопартійцями один із консерваторів перебив її, вигукнувши: "Чому ви не підете у відставку? Ви не потрібні нам".

Водночас Лейбористська партія втратила контроль над шістьма радами та 86 місць.