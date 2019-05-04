У суботу через футбол можуть обмежити вхід на три станції метро

У суботу ввечері через проведення футбольного матчу можливе обмеження в роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Зазначається, що заходи пов’язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія).

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.