У суботу через футбол можуть обмежити вхід на три станції метро
Субота, 4 травня 2019, 08:52
У суботу ввечері через проведення футбольного матчу можливе обмеження в роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
Зазначається, що заходи пов’язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія).
"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.
Українська правда