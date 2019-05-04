Президент Польщі хоче закріпити в Конституції членство в ЄС і НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що членство Польщі в ЄС та НАТО потрібно закріпити у Конституції країни.

Про це він заявив у п’ятницю під час відзначення Дня Конституції Польщі, повідомляє Укрінформ.

"У нас є Конституція і потрібно дискутувати над її змінами, оскільки слід дискутувати над тим, чи потрібно ввести до нашої Конституції положення про ЄС і чи ми маємо гарантувати в Конституції присутність в цьому великому союзі. Я особисто переконаний, що так",- підкреслив Дуда.

Він також додав, що до Конституції також треба вписати членство країни в НАТО.

Речниця правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Беата Мазурек з цього приводу написала у Твіттері, що можна вести розмову про такі записи в Конституції країни.

Лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" (РО) Гжегож Схетина заявив, що заява президента щодо цього питання є "несерйозною", оскільки PiS виступає проти цього кроку.

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