На Чернігівщині військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами

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Субота, 4 травня 2019, 10:11

У Прилуках Чернігівської області оперативники кримінальної поліції викрили колишнього військового, який набив повен гараж ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї.

 

Як повідомляє поліція області, за отриманою оперативною інформацією про незаконне зберігання боєприпасів у величезних обсягах, 3 травня поліцейські провели санкціонований обшук у гаражі відставного офіцера.

 

"У звичайному гаражному боксі посеред одного з міських автокооперативів оперативники карного розшуку разом з вибухотехніками та кінологами поліції виявили рекордний арсенал. Самих лише ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут було майже дві сотні, а кількість запакованих у цинки автоматних набоїв значно перевищила 30 тисяч штук. Всі боєприпаси поліція вилучила", - йдеться в повідомленні.

 
 

Власника гаражного арсеналу затримано. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

"Поліція з’ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна — банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами", - додали в поліції.

Українська правда

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Теми: Чернігівська область зброя поліція
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