Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Чернігівщині військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами

Субота, 4 травня 2019, 10:11

У Прилуках Чернігівської області оперативники кримінальної поліції викрили колишнього військового, який набив повен гараж ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї.

 

Як повідомляє поліція області, за отриманою оперативною інформацією про незаконне зберігання боєприпасів у величезних обсягах, 3 травня поліцейські провели санкціонований обшук у гаражі відставного офіцера.

 

"У звичайному гаражному боксі посеред одного з міських автокооперативів оперативники карного розшуку разом з вибухотехніками та кінологами поліції виявили рекордний арсенал. Самих лише ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут було майже дві сотні, а кількість запакованих у цинки автоматних набоїв значно перевищила 30 тисяч штук. Всі боєприпаси поліція вилучила", - йдеться в повідомленні.

 
 

Власника гаражного арсеналу затримано. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

"Поліція з’ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна — банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами", - додали в поліції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернігівська областьзброяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині – понад 20 ворожих приходів
Податківиця продала квартиру і землю в Криму і купила елітну нерухомість у Києві – ДБР
На Чернігівщині зафіксовано понад пів сотні ворожих приходів по прикордонню – ОК "Північ"
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: