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У Київській і ще ряді областей очікуються грози й шквали

Субота, 4 травня 2019, 12:51

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у деяких областях України.

"За даними УкрГідрометцентру, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться на сайті держслужби.

У Києві та Київській області протягом 4 травня прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Сайт КМДА також повідомляє, що синоптики прогнозують столиці у другій половині дня дощі, тому гідротехнічні служби підприємств КК "Київавтодор" із вечора 3 травня працюють у посиленому режимi.

Українська правда
Теми: погода
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