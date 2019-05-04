Голови фракцій зустрінуться з Зеленським у суботу - Березюк

Голови фракції Верховної Ради в суботу зустрінуться з новообраним президентом Володимиром Зеленським у будівлі парламенту для обговорення, в тому числі, дати інавгурації.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк.

"Наскільки я розумію, буде не тільки ця розмова (про призначення дати інавгурації - ІФ), буде зустріч із новообраним президентом України у Верховній Раді. Будемо говорити, в тому числі, й про інавгурацію", - сказав Березюк.

За його словами, зустріч призначена на 15:00 суботи у приміщенні Верховної Ради.

Водночас, як повідомляють джерела "Української правди", спікер ВР Андрій Пурубій у суботу збирає керівників фракцій парламенту для обговорення дати інавгурації обраного президента.

Начебто у команді Зеленського пропонують провести інавгурацію до 27 травня.

Два високопоставлені співрозмовники у Раді стверджують, що на зустрічі з головами фракцій очікують і самого Зеленського, однак в оточенні обраного президента зазначають, що ця зустріч обійдеться без його присутності.