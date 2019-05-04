Мешканцям окупованої Донеччини відправили 95 тонн гуманітарної допомоги - ДПСУ

Мешканцям окупованої Донецької області доправили понад 95 тонн гуманітарної допомоги.

Про це 4 травня повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, гумдопомогу було доправлено через КПВВ "Новотроїцьке".

"На виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 5 автомобілів з вантажем продуктових та гігієнічних наборів загальною вагою понад 95 тонн", - повідомили у прикордонслужбі.

Гуманітарний вантаж направлений жителям Донеччини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.