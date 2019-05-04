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Мешканцям окупованої Донеччини відправили 95 тонн гуманітарної допомоги - ДПСУ

Субота, 4 травня 2019, 17:04

Мешканцям окупованої Донецької області доправили понад 95 тонн гуманітарної допомоги. 

Про це 4 травня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

За даними ДПСУ,  гумдопомогу було доправлено через КПВВ "Новотроїцьке".

"На виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 5 автомобілів з вантажем продуктових та гігієнічних наборів загальною вагою понад 95 тонн", - повідомили у прикордонслужбі. 

Гуманітарний вантаж направлений жителям Донеччини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОДонецька областьгуманітарка
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