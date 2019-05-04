Мешканцям окупованої Донеччини відправили 95 тонн гуманітарної допомоги - ДПСУ
Мешканцям окупованої Донецької області доправили понад 95 тонн гуманітарної допомоги.
Про це 4 травня повідомили у Держприкордонслужбі України.
За даними ДПСУ, гумдопомогу було доправлено через КПВВ "Новотроїцьке".
"На виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 5 автомобілів з вантажем продуктових та гігієнічних наборів загальною вагою понад 95 тонн", - повідомили у прикордонслужбі.
Гуманітарний вантаж направлений жителям Донеччини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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