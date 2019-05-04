Донбас: Окупанти знову застосували заборонений калібр

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Субота, 4 травня 2019, 18:56

Протягом суботи бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів, застосувавши по силах ООС 120- та 82-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це ввечері 4 травня повідомили у прес-центрі штабу ООС.

За даними штабу, бойовики двічі вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Мар'їнки та Новомихайлівки, двічі з підствольних гранатометів – біля н.п. Піски і Мар'їнка, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля н.п. Талаківка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля с. Лебединське. 

Також біля н.п. Зайцеве бойовики стріляли зі 120-мм мінометів, з 82-мм мінометів – в районі н.п.Луганське, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу н.п.Золоте-4.

"Підрозділи ООС давали адекватну відповідь на ворожі провокації. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати противника уточнюються", - повідомили у штабі. 

Українська правда

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Теми: ОРДЛО Мінські угоди
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