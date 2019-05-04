З торгового центру і готелю у Харкові евакуювали понад 1200 осіб: шукали вибухівку

У Харкові через повідомлення про можливе замінування готеля на проспекті Гагаріна та приміщення торговельного центру на вул.Героїв Праці евакуювали 1267 громадян.

Про це 4 травня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Інформація про "мінування" надійшлиа до поліції 4 травня. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

В ході перевірки торговельного центу фахівці вибухотехнічної служби оглянули 10 тис. кв. метрів приміщень та 1000 кв. метрів прилеглої території та евакуювали 1267 громадян. У готелі правоохоронці оглянули 3 тис. кв. метрів приміщень та 32 600 кв. метрів прилеглої території.

"Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом", - йдеться у повідомленні поліції.