З торгового центру і готелю у Харкові евакуювали понад 1200 осіб: шукали вибухівку

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Субота, 4 травня 2019, 19:36

У Харкові через повідомлення про можливе замінування готеля на проспекті Гагаріна та приміщення торговельного центру на вул.Героїв Праці евакуювали 1267 громадян. 

Про це 4 травня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Інформація про "мінування" надійшлиа  до поліції 4 травня. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

В ході перевірки торговельного центу фахівці вибухотехнічної служби оглянули 10 тис. кв. метрів приміщень та 1000 кв. метрів прилеглої території та евакуювали 1267 громадян. У готелі правоохоронці оглянули 3 тис. кв. метрів приміщень та 32 600 кв. метрів прилеглої території. 

"Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом", -  йдеться у повідомленні поліції. 

Українська правда

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Теми: Харків поліція
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