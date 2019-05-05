Медведчук розповів, чого Путін чекає від Зеленського

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Неділя, 5 травня 2019, 01:53

Кум Путіна, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський повинен налагоджувати відносини з Російською Федерацією.

Про це він розповів на телеканалі "112 Україна".

"Це Україні треба, це Зеленському треба, це Зеленський повинен налагоджувати відносини, з різних причин, і я можу навести масу аргументів на користь цього, а не Москві думати, як це робити. Я не думаю, що в Москві висувають якісь критерії або думають про майбутнє, наскільки воно буде складним або простим у відносинах з новим главою держави", - заявив Медведчук.

Він нагадав, що раніше в Росії вже заявляли про бажання відновлювати економічні відносини з Україною.

"Це означає, що в Москві будуть дивитися на перші дії президента, якими вони будуть, що він буде не просто говорити, а що він буде робити. І в залежності від цього будувати відносини. Але я не думаю, що для Росії стоїть такий критерій, що вони тільки про це думають - буде їм складно або просто. Я думаю, що це не їхнє завдання. Це завдання більше України - питання взаємин з Росією", - заявив Медведчук.

Нагадуємо:

  • Медведчук пропонував Зеленському в разі перемоги на виборах укласти угоду з Москвою й відновити економічні відносини з Росією. Він наполягав на прямих переговорах Києва з проросійськими ватажками окупованих територій.
  • Володимир Зеленський, дебатуючи з Петром Порошенком, обіцяв зробити усе, щоб закінчити війну. Але у день виборів, коли вже були дані екзит-полів щодо другого туру, речник його штабу Дмитро Разумков сказав, що закінчити війну швидко не вдасться.
  • Президента РФ Володимира Путіна Зеленський називав ворогом, хоча раніше висловлював готовність до переговорів із ним.
  • У команді Володимира Зеленського раніше заявляли, що він виключив би кума президента Росії Віктора Медведчука з переговорів щодо мирного врегулювання на сході України. Медведчук відповідав, що вивести його з переговорного процесу щодо Донбасу неможливо.

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Теми: Медведчук Зеленський Росія
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