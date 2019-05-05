Трамп заявив, про підтримку Кім Чен Ина, попри нові пуски ракет
Неділя, 5 травня 2019, 02:40
Президент США Дональд Трамп вважає, що Кім Чен Ин не хоче порушувати дані йому обіцянки, щодо денуклеаризації півострова.
Про це він написав у twitter.
"У цьому дуже цікавому світі можливо все, але я вважаю, що Кім Чен Ин повністю усвідомлює чудові економічні можливості для Північної Кореї, і не зробить нічого, щоб втрутитися, або ж покінчити з ними. Він також знає, що я з ним і не хоче порушувати дані мені обіцянки. Угода буде!",- заявив президент США.
Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 травня 2019 р.
Нагадуємо:
- Північна Корея у суботу запустила ракети малої дальності у напрямку Східного моря.
- Це перший запуск ракет після саміту у Ханої між президентом США Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином. Саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
- У квітні у Північній Кореї повідомили про випробування нового типу тактичної керованої зброї.
- Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.
- Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
- За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
- Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
- Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.