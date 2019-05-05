Трамп заявив, про підтримку Кім Чен Ина, попри нові пуски ракет

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Неділя, 5 травня 2019, 02:40

Президент США Дональд Трамп вважає, що Кім Чен Ин не хоче порушувати дані йому обіцянки, щодо денуклеаризації півострова.

Про це він написав у twitter.

"У цьому дуже цікавому світі можливо все, але я вважаю, що Кім Чен Ин повністю усвідомлює чудові економічні можливості для Північної Кореї, і не зробить нічого, щоб втрутитися, або ж покінчити з ними. Він також знає, що я з ним і не хоче порушувати дані мені обіцянки. Угода буде!",- заявив президент США.

Нагадуємо:

  • Північна Корея у суботу запустила ракети малої дальності у напрямку Східного моря.
  • Це перший запуск ракет після саміту у Ханої між президентом США Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином. Саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • У квітні у Північній Кореї повідомили про випробування нового типу тактичної керованої зброї.
  • Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

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Теми: КНДР Трамп ядерна зброя
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