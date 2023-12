Трамп заявив, про підтримку Кім Чен Ина, попри нові пуски ракет

Президент США Дональд Трамп вважає, що Кім Чен Ин не хоче порушувати дані йому обіцянки, щодо денуклеаризації півострова.

Про це він написав у twitter.

"У цьому дуже цікавому світі можливо все, але я вважаю, що Кім Чен Ин повністю усвідомлює чудові економічні можливості для Північної Кореї, і не зробить нічого, щоб втрутитися, або ж покінчити з ними. Він також знає, що я з ним і не хоче порушувати дані мені обіцянки. Угода буде!",- заявив президент США.

