Трамп заявив, про підтримку Кім Чен Ина, попри нові пуски ракет
Президент США Дональд Трамп вважає, що Кім Чен Ин не хоче порушувати дані йому обіцянки, щодо денуклеаризації півострова.
Про це він написав у twitter.
"У цьому дуже цікавому світі можливо все, але я вважаю, що Кім Чен Ин повністю усвідомлює чудові економічні можливості для Північної Кореї, і не зробить нічого, щоб втрутитися, або ж покінчити з ними. Він також знає, що я з ним і не хоче порушувати дані мені обіцянки. Угода буде!",- заявив президент США.
Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 травня 2019 р.
Нагадуємо:
- Північна Корея у суботу запустила ракети малої дальності у напрямку Східного моря.
- Це перший запуск ракет після саміту у Ханої між президентом США Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином. Саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
- У квітні у Північній Кореї повідомили про випробування нового типу тактичної керованої зброї.
- Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.
- Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
- За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
- Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
- Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.
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