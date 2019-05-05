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ЄС закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю з сектора Гази

Неділя, 5 травня 2019, 06:15

Ізраїльські сили оборони завдали серію ударів по сектору Гази з суші і повітря, після того, як в напрямку Ізраїлю було випущено близько 250 ракет.

Про це пише The Times of Israel.

Армія заявила, що десятки снарядів з сектора Гази були перехоплені системою ПРО "Залізний купол". В результаті обстрілу, як повідомляється, постраждали щонайменше 3 людини.

Після цього збройні сили Ізраїлю заявили, що завдали ударів по більш ніж 100 цілям в секторі Гази, що належать руху ХАМАС.

За повідомленням військових, були атаковані кілька з'єднань ХАМАС в місті Газа, які використовувалися для навчань і виробництва зброї.

Одне з них нібито використовувалася військово-морськими силами організації. Крім того під удар потрапили кілька з'єднань Ісламського джихаду на території Сектора і ряд ракетних установок на аванпостах уздовж кордону.

В результаті загинули 2 чоловіків, які, як повідомлялося, були операторами ракетних установок.

Також, як заявляє турецьке інформаційне агентство Anadolu в результаті ізраїльських ударів постраждала будівля, в якій знаходився їхній офіс. Туреччина назвала це "злочином проти людства".

Європейський Союз закликав негайно припинити ракетні удари по Ізраїлю з боку сектора Газа.

"Ракетний вогонь з Гази в бік Ізраїлю повинен бути негайно припинений. Терміново необхідна деескалація цієї небезпечної ситуації для забезпечення захисту життя мирних жителів. Ізраїльтяни і палестинці мають право жити в мирі, безпеці та гідності. Тільки політичне рішення може покласти край насильству", - йдеться в заяві спікера зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

Теми: ІзраїльЄС
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