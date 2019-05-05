Війна на сході: Окупанти здійснили 16 обстрілів за добу і втратили двох бойовиків
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- з 82-мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;
- чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Кам’янка і Лебединське;
- зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Чермалик;
- двічі з підствольних гранатометів – поблизу населених пунктів Піски і Мар’їнка;
- з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Талаківка;
- тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Лебединське і Новотроїцьке.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:
- з 120-мм мінометів – біля населеного пункту Зайцеве;
- з 82-мм мінометів – в районі населеного пункту Луганське;
- з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоолександрівка;
- з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Золоте-4.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 4 травня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Лебединське.
З озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Новоолександрівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.
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