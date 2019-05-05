Війна на сході: Окупанти здійснили 16 обстрілів за добу і втратили двох бойовиків

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 82-мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Кам’янка і Лебединське;

зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Чермалик;

двічі з підствольних гранатометів – поблизу населених пунктів Піски і Мар’їнка;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Талаківка;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Лебединське і Новотроїцьке.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

з 120-мм мінометів – біля населеного пункту Зайцеве;

з 82-мм мінометів – в районі населеного пункту Луганське;

з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоолександрівка;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Золоте-4.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 4 травня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Лебединське.

З озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Новоолександрівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.