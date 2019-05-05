Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Конверт" на 500 мільйонів щомісяця викрили на Львівщині

Неділя, 5 травня 2019, 10:32
Конверт на 500 мільйонів щомісяця викрили на Львівщині
фото - прес-служба ДБР

У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 років та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн. грн.

Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

"Викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах", - зазначили у ДБР. 

Проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі). 

 
 
фото - прес-служба ДБР 

Також проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області та вилучено речові докази. 

"Слідчі проводять комплекс слідчих дій, аби встановити службових осіб ГУ ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми та інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру", - повідомили у ДБР. 

Українська правда
Теми: НАБУЛьвівщинакриміналгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: