"Конверт" на 500 мільйонів щомісяця викрили на Львівщині

У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 років та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн. грн.

Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

"Викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах", - зазначили у ДБР.

Проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

фото - прес-служба ДБР

Також проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області та вилучено речові докази.

"Слідчі проводять комплекс слідчих дій, аби встановити службових осіб ГУ ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми та інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру", - повідомили у ДБР.