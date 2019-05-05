Тротил вибухнув у приватному будинку на Київщині: один загинув, троє поранених

У с.Вільне (Київська обл.) у приватноу будинку внаслідок вибуху тротилу загинула одна людина, ще троє зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Про це 5 травня повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області.

"Загинув 26-річний чоловік. Троє місцевих жителів 21, 27 та 38-річного віку отримали травми різного ступеню тяжкості і доправлені до лікарні. Встановлено, що четверо товаришів збирались на риболовлю і один з них вирішив сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок та запалів від ручних гранат", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, від необережного поводження, за попередніми даними, вибухнуло 400 гр. тротилу.

Під час проведення огляду будинку, де від вибуху пошкоджено двері та вікна, працівники поліції виявили та вилучили 2 тротилових шашки, вагою 200 та 400 гр. та 4 запали до гранат.