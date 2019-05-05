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Тротил вибухнув у приватному будинку на Київщині: один загинув, троє поранених

Неділя, 5 травня 2019, 12:02

У с.Вільне (Київська обл.) у приватноу будинку внаслідок вибуху тротилу загинула одна людина, ще троє зазнали поранень різного ступеню тяжкості. 

Про це 5 травня повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області. 

"Загинув 26-річний чоловік. Троє місцевих жителів 21, 27 та 38-річного віку отримали травми різного ступеню тяжкості і доправлені до лікарні. Встановлено, що четверо товаришів збирались на риболовлю і один з них вирішив сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок та запалів від ручних гранат", - йдеться у повідомленні. 

За даними поліції, від необережного поводження, за попередніми даними, вибухнуло 400 гр. тротилу.

Під час проведення огляду будинку, де від вибуху пошкоджено двері та вікна, працівники поліції виявили та вилучили 2 тротилових шашки, вагою 200 та 400 гр. та 4 запали до гранат.

 
 
Фото - відділ комунікації ГУ НП у Київській обл.

Українська правда
Теми: Київполіціявибух
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