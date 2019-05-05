У Дніпрі з вікна квартири обстріляли пенсіонерів, одного поранили

У Дніпрі місцевий мешканець влаштував стрілянину з вікна власної квартири, поранень зазнала одна людина.

Про це повідомили у Дніпровському відділі поліції.

Правоохоронці встановили, що до хуліганських дій у Парусному провулку причетний 42-річний чоловік, мешканець сусіднього будинку.

"Підозрюваний влаштував стрілянину, попередньо - з пневматичної рушниці, в результаті якої одного пенсіонера було поранено у голову, іншому куля пошкодила одяг. Зловмисника затримали та доставили до відділення поліції, зброю вилучено та направлено на експертизу", - повідомили у поліції.

Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч.4 ст. 296 КК (хуліганство), санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.