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Український альпініст загинув на Ельбрусі - МНС РФ

Неділя, 5 травня 2019, 13:54

В Управлінні МНС РФ по Кабардино-Балкарії заявили про загибель українського альпініста під час сходження на г.Ельбрус.

Про це 5 травня повідомили у прес-службі ГУ МНС РФ.  

"О 11:28 5 травня до Центру управління в кризових ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3500 метрів чоловік 1985 р.н. під час сходження знепритомнів. За попередніми даними, альпініст з України без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Підтвердження даної інформації з українського боку наразі немає. 

За даними МНС РФ, для евакуації альпініста до місця інциденту було направлено рятувальників Ельбруського ВПСО і МНС РФ у кількості 14 осіб та 2 одиниці техніки.

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Теми: Росіяспортжертви
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