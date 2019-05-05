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МЗС: Україна сподівається, що Рада Європи не піде на поступки Росії

Неділя, 5 травня 2019, 15:12
МЗС: Україна сподівається, що Рада Європи не піде на поступки Росії

Рада Європи не повинна йти на поступки Росії, яка порушила норми міжнародного права і фінансово шантажує організацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України з нагоди 70-річчя з дня заснування Ради Європи.

"Рада Європа відкрила шлях до подальшої інтеграції на Європейському континенті, а її стандарти стали дороговказом у захисті демократичних цінностей. Однак маємо із сумом констатувати, що до 70-ї річниці Організація підійшла у кризовому стані, що викликаний, насамперед, руйнівними діями Російської Федерації, її агресією проти України та прямим фінансовим шантажем Ради Європи з метою досягнення своїх антидемократичних зовнішньополітичних цілей", - йдеться у заяві.

"Україна сподівається, що за десятиліття роботи та випробувань Рада Європи набула достатньо сили та здорового глузду, щоб і надалі залишатися взірцем демократії, а не зустріти своє 70-річчя у напівзруйнованому скомпрометованому стані через безпідставні поступки на користь найбільшої держави-порушниці її принципів та норм", - зазначили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що Україна із свого боку залишається відданою взятим на себе у рамках Ради Європи зобов’язанням, продовжить захищати права і свободи кожної людини і громадянина, включаючи тимчасово окуповані території.

Нагадаємо,

  • У червні 2017 року Росія перестала сплачувати свій внесок та обіцяє відновити його, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".
  • Торік генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.
  • У свою чергу глава МЗС України Сергій Лавров заявив, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

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Теми: ЄвропаРосіясанкції
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