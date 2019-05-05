Дипломати США в зоні ООС подивилися на американське обладнання

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Неділя, 5 травня 2019, 16:24

Делегація представників апарату аташе з питань оборони при посольстві США в Україні відвідала район проведення Операції об’єднаних сил.

Про це повідомляє у неділю прес-центр ООС.

"На території Донецької та Луганської областей дипломати ознайомились з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення операції, провели зустрічі з командуванням бригад та батальйонів для обговорення оперативної обстановки в смугах їх відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що американські військові вивчили здобуту підрозділами Об'єднаних сил інформацію щодо тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, які застосовують українські військовослужбовці.

"Ще одним напрямком роботи делегації стало дослідження умов експлуатації американського обладнання, наданого в рамках матеріально-технічної допомоги нашій країні", - додали в прес-центрі ООС.

Українська правда

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Теми: США Об'єднані сили на Донбасі
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