ООС: 5 обстрілів, без втрат

143 перегляди
Неділя, 5 травня 2019, 18:37

Від початку доби бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв українські позиції: з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля селища міського типу Талаківка; з ручних протитанкових гранатометів – біля села Павлопіль; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" позиції Об'єднаних сил ворог обстріляв двічі: з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новоолександрівка; з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту Кримське.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дипломати США в зоні ООС подивилися на американське обладнання 5 травня 2019, 16:24
Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС біля Авдіївки, є поранені 3 травня 2019, 18:24
Бойовики з початку доби поранили двох військових 3 травня 2019, 14:59
Усі новини
Головні новини
Москва: пасажирський літак загорівся при посадці в "Шереметьєво", є загиблі
Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей
"40-метрова схема": Нефьодов розповів про "нахабне" призначення в Укравтодорі
МЗС: Україна сподівається, що Рада Європи не піде на поступки Росії
Усі новини
психологія

7 завдань підліткового віку

здоров'я

Чи потрібно "виганяти шлаки": очищення організму і детокс-дієти

здоров'я

4 причини високого тиску, про які ви не замислювались раніше