Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 5 обстрілів, без втрат

Неділя, 5 травня 2019, 18:37

Від початку доби бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв українські позиції: з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля селища міського типу Талаківка; з ручних протитанкових гранатометів – біля села Павлопіль; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" позиції Об'єднаних сил ворог обстріляв двічі: з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новоолександрівка; з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту Кримське.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: