ООС: 5 обстрілів, без втрат

Від початку доби бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв українські позиції: з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля селища міського типу Талаківка; з ручних протитанкових гранатометів – біля села Павлопіль; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" позиції Об'єднаних сил ворог обстріляв двічі: з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новоолександрівка; з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту Кримське.