Верховний суд Іспанії повернув справу Пучдемона в суд Мадрида

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Понеділок, 6 травня 2019, 04:45

Верховний суд Іспанії ухвалив, що екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон може брати участь у виборах до Європарламенту від Іспанії, але це залежатиме від рішення місцевого суду.

Про це повідомляє Politico.

"Верховний суд Іспанії ухвалив, що колишні лідери Каталонії у вигнанні можуть мати можливість балотуватися на виборах до Європарламенту, але остаточне рішення ухвалить суд нижчої інстанції", - йдеться у повідомленні.

Суд заявив, що "немає причин для відмови", але доручив мадридським суддям, щоб вони прийняли остаточне рішення, бо це в межах їхньої компетенції.

Нагадаємо:

  • Центральна виборча комісія Іспанії минулого тижня заборонила Пучдемону і двом його соратникам брати участь у виборах, тому що вони не проживають в Іспанії.
  • У п'ятницю генеральна прокуратура винесла необов'язковий юридичний висновок, що троє втікачів-політиків можуть бути допущені до виборів, але остаточне рішення має бути прийнято в суді.
  • Пучдемону, який живе в Брюсселі, загрожує арешт, якщо він повернеться в Іспанію, в зв'язку з референдумом про незалежність 2017 року Каталонії. Але він сказав, що повернеться в Іспанію, якщо його оберуть до Європейського парламенту. Колишній президент Каталонії стверджує, що він буде захищений парламентським імунітетом, що, ймовірно, буде оскаржене в судах.
  • Також планують балотуватися Тоні Комін, колишній міністр охорони здоров'я Каталонії, який живе в Брюсселі, і Клара Понсаті, колишній міністр освіти, яка проживає в Шотландії.

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Теми: Іспанія суд Каталонія
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