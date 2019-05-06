Верховний суд Іспанії повернув справу Пучдемона в суд Мадрида

Верховний суд Іспанії ухвалив, що екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон може брати участь у виборах до Європарламенту від Іспанії, але це залежатиме від рішення місцевого суду.

Про це повідомляє Politico.

"Верховний суд Іспанії ухвалив, що колишні лідери Каталонії у вигнанні можуть мати можливість балотуватися на виборах до Європарламенту, але остаточне рішення ухвалить суд нижчої інстанції", - йдеться у повідомленні.

Суд заявив, що "немає причин для відмови", але доручив мадридським суддям, щоб вони прийняли остаточне рішення, бо це в межах їхньої компетенції.

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