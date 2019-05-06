Україну поливатимуть дощі до кінця тижня

7-8 травня в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощі і грози, мокра погода очікується до кінця тижня.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр.

7 травня по всій території країни, крім східних областей, короткочасні дощі, місцями грози, в Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура у західній частині вночі 3-8° тепла, вдень +8+13°; на решті території вночі +7+12°, вдень +13+18°, у східній частині 20-25° тепла.

8 травня дощі та грози прогнозують на Лівобережжі. Вночі на заході +3+5°, вдень до +15°, на решті території вночі +8+11°, вдень до +24°.

У Києві та області 7-8 травня хмарно з проясненнями. 7 травня короткочасний дощ, 8 травня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +7+12°, вдень +13+18°.

9 травня на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, на Правобережжі без опадів.

У Києві та області 9 травня без опадів, температура вночі +5+7°, вдень +16+18°.

Також невеликі дощі на заході, півночі і в центрі країни прогнозують 10 травня.