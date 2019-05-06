У Харкові евакуюють 7 готелів: поліція шукає вибухівку

Вранці 6 травня до поліції надійшла інформація про замінування 7 готелів у Харкові, проводиться евакуація громадян.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Інформація про закладення вибухівки в готелях на вулицях Шевченка, Нестерова, Копилівській, Сумській, Люсінській, проспектах Гагаріна та Московському надійшла о 09:07.

"За адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.