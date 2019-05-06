Британський розвідувальний корабель зайшов у порт Одеси

Корабель Військово-морських сил Великобританії Echo прибув з триденним дружнім візитом до Одеського морського порту.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що у понеділок близько 10 год розвідувальний корабель HMS Echo (H87) британського Королівського військово-морського флоту пришвартувався біля причалу Одеського порту.

Як повідомляється з посиланням на адміністрацію порту, у рамках візиту відбудуться спільні навчання британського та українських військових кораблів у відкритому морі, а також запланована екскурсія на борт розвідувального корабля Echo одеських курсантів та ліцеїстів і футбольний матч між українськими та британськими моряками.

фото Думская

У виданні додали, що це вже другий візит корабля НАТО під командуванням капітана 2-го рангу Метью Воррена до України після нападу російських військових на українські кораблі у районі Керченської протоки.

фото Думская

Повідомляється, що раніше британський корабель був відправлений до берегів України "для забезпечення свободи мореплавання в регіоні".

фото Думская

Головне призначення корабля Echo - проведення дослідницьких гідрографічних або геодезичних операцій (у тому числі в інтересах підводного флоту) і підтримка амфібійних операцій, також можливе використання як корабля управління, протимінного застосування, пошуку та ідентифікації підводних об'єктів.

фото Думская

Повідомляється, що корабель взято на озброєння в березні 2003 року. Довжина - 91 метр, ширина - 17 метрів, осадка - 5,5 метра, водотоннажність - близько 4 тис. тонн, швидкість - 15 вузлів. Для екіпажу в складі 72 осіб створено підвищені умови комфорту. Для виконання поставлених завдань HMS Echo оснащений найсучаснішими системами збору даних, у т.ч. сканерами бокового огляду, багатопроменевим ехолотом, обладнанням для досліджень проб води та ґрунту тощо.

Озброєння корабля складається з трьох шестиствольних 7,62-мм кулеметів M134 Minigun, двох 20-мм зенітних швидкострільних гармат "Ерлікон" і чотирьох великокаліберних кулеметів.