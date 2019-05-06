У Зеленського прокоментували призначення Порошенком нового командувача ООС

Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин заявив, що новий командувач Об'єднаних сил Олександр Сирській є гідною людиною і професійним генералом, але не зрозуміло, чому це призначення потрібно було здійснювати саме зараз, після виборів президента.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це абсолютно нормальне призначення. Я знаю генерала Сирського, це гідний, професійний генерал і людина. У нього є відповідна освіта і досвід. Колись, в 2006 році ми почали формувати Об'єднане оперативне командування, і особисто пропонував його на посаду начальника штабу Об'єднаного оперативного командування, нового органу управління в Збройних силах", - розповів радник Зеленського

При цьому Апаршин зазначив, що є питання, чому зміна командувача ООС була проведена після завершення президентських виборів і поразки чинного президента Петра Порошенка.

"Чому саме сьогодні, вже після того, як програв вибори - тут є питання. Начебто вибори завершилися. Можна ж це було зробити раніше", - вказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи може у майбутньому зайняти якусь іншу відповідальну посаду вже екс-командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, радник Зеленського сказав:

"Чому ні? Наєв - бойовий український генерал, який пройшов війну, має величезний досвід. До цих генералів немає претензій, це бойові генерали. Ми повинні сьогодні зберегти цих бойових генералів, у яких є величезний досвід, знання, і які вже навчилися воювати".

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