За день бойовики 8 разів порушували "тишу" на Донбасі

207 переглядів
Понеділок, 6 травня 2019, 18:59

Від початку доби 6 травня бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 8 разів.

Як повідомляє командування Операції об’єднаних сил, "збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – біля селища міського типу Талаківка; 4 рази з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Мар'їнка, Гранітне, Талаківка і Лебединське.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: двічі зі 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка; зі 120 мм мінометів – біля населеного пункту Троїцьке.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються" – заявляє командування ООС у зведення станом на 18-ту годину понеділка

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Зеленського прокоментували призначення Порошенком нового командувача ООС 6 травня 2019, 18:21
Порошенко призначив нового командувача ООС 6 травня 2019, 16:53
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат 6 травня 2019, 07:25
Усі новини
Головні новини
Йованович піде з посади посла США в Україні у травні – ЗМІ
У Зеленського прокоментували призначення Порошенком нового командувача ООС
Порошенко призначив нового командувача ООС
Вантажівка з туристами зірвалась у річку в Карпатах, троє загиблих
Усі новини
тест

Наскільки добре ви знаєте котів?

Освіта

6 сайтів, де можна безкоштовно та цікаво підготуватися до ЗНО

психологія

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою