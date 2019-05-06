У Зеленського відхрестилися від мітингу під Радою

Ані команда Володимира Зеленського, ані партія "Слуга народу" не збирає мітингів на 14 травня.

Так у штабі новообраного президента, який ще не вступив у повноваження, відреагували на заклик прийти вранці 14 травня під Верховну Раду й вимагати інавгурації Зеленського.

"Кожного дня ми зустрічаємо велику кількість фейкових новин, неофіційних акаунтів тощо. Говоримо вам, що Команда Зеленського чи то партія "Слуга народу" не збирає жодних мітингів чи зустрічей!", – заявили у команді Зеленського.

Там наголосили, що всю дійсну інформацію надають в офіційних зверненнях та на офіційних сторінках.

"Ми просимо не організовувати такі зустрічі! Адже вони є незаконними та, повторюємо, неофіційними! А тому їх створення та участь несе за собою відповідальність перед законом!", – заявили в команді Зеленського.

"А у разі, коли ви знаходите схожі новини, ми радимо не звертати на них уваги!", – додали там.

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