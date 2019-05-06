У Зеленського відхрестилися від мітингу під Радою

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Понеділок, 6 травня 2019, 23:59

Ані команда Володимира Зеленського, ані партія "Слуга народу" не збирає мітингів на 14 травня.

Так у штабі новообраного президента, який ще не вступив у повноваження, відреагували на заклик прийти вранці 14 травня під Верховну Раду й вимагати інавгурації Зеленського.

"Кожного дня ми зустрічаємо велику кількість фейкових новин, неофіційних акаунтів тощо. Говоримо вам, що Команда Зеленського чи то партія "Слуга народу" не збирає жодних мітингів чи зустрічей!", – заявили у команді Зеленського.

Там наголосили, що всю дійсну інформацію надають в офіційних зверненнях та на офіційних сторінках.

"Ми просимо не організовувати такі зустрічі! Адже вони є незаконними та, повторюємо, неофіційними! А тому їх створення та участь несе за собою відповідальність перед законом!", – заявили в команді Зеленського.

"А у разі, коли ви знаходите схожі новини, ми радимо не звертати на них уваги!", – додали там.

Нагадаємо:

  • Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня. Він набрав 73,22% голосів виборців, а чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
  • Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
  • А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.

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Теми: Зеленський інавгурація мітинги


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