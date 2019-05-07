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Харебін розказав, як "ні хвилини" не працював із Зеленським

Вівторок, 7 травня 2019, 02:19

Медіаексперт, колишній перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін, якого називали членом команди Зеленського, і співпрацю з яким сам Зеленський заперечив, розповів про свою роль у передвиборчій кампанії обраного президента і чому так сталося.

Про це Харебін розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він пояснив, що, на його думку, Зеленський був настільки перевантажений інформацією, спробами впливу, бажанням розібратися з командою і викликами, що йому було точно не до особистостей, включаючи його.

"Чи бачив я Зеленського? Бачив. Чи тиснув я йому руку? Тиснув. Чи спілкувався він зі мною? Спілкувався. Чи знайомий він зі мною? В його розумінні – не знайомий. Я потім ще поясню цю фразу. Кількість людей, які проходили через експертні групи, які бажали допомогти чи вкладали свої знання в суспільне надбання команди, була величезною. Хтось залишався на тиждень, хтось – на місяці, хтось – на кілька годин. Тому жодних образ стосовно його реакції, є повне розуміння ситуації", - сказав Харебін.

Стосовно своєї ролі в команді Зеленського, він розказав, що був там в якості експерта з інформаційної політики і загальнополітичних питань.

"Я брав участь у роботі груп із зовнішньої і внутрішньої політики, а також з обороноздатності і протидії військовій агресії, включаючи питання окупованих територій", - повідомив він.

Щодо роботи в Українському медіа холдингу (УМХ) Харебін заявив, що протягом 3-4 місяців працював там із даними аудиту, але на редакційну політику не впливав. Також він заяив, що не був знайомий з Сергієм Курченком - олігархом-утікачем із оточення колишнього президента Віктора Януковича, який в той час придбав УМХ.

Нагадуємо:

  • Після першого туру президентських виборів 9 квітня команда Зеленського назвала нових експертів, серед яких був і екс-перший заступник голови Національної телерадіокомпанії Олександр Харебін. 
  • 18  квітня в ефірі 1+1 у відповідь на питання журналістки Марії Жартовської про співпрацю з Харебіним, який працював в УМХ, коли його придбав Курченко, Зеленський заявив, що не знайомий, не контактував і "ні хвилини" з ним не працював.

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськиймедіа
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