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Війна на сході: 12 обстрілів за добу, знищено 5 окупантів

Вівторок, 7 травня 2019, 07:55

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі  із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли мирних населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров'я цивільного населення.

Так, 6 травня ворог двічі зі 120-мм мінометів обстріляв село Троїцьке Попаснянського району. Минулося без жертв серед мирного населення.

Минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • чотири рази з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі селища міського типу Талаківка;
  • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль;
  • двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське;
  • двічі з великокаліберних кулеметів - поблизу населених пунктів Мар’їнка і Гранітне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі:

  • двічі з 120-мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка;
  • з 120-мм мінометів – біля населеного пункту Троїцьке.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. У штабі ООС зазначили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 6 травня п'ятьох окупантів було знищено.

Станом на 7:00 7 травня ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": двічі зі 120-мм мінометів – поблизу міста Авдіївка, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове та зі стрілецької зброї – біля села Богданівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Теми: ООСбойові дії
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