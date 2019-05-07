Путінських "Нічних вовків" у Празі зустріли протестами

Члени російського байкерського клубу "Нічні вовки", які вчиняють мотопробіг по Європі, прибули в Прагу, але там на них чекали демонстранти.

Про це повідомляє російська служба Radio Praha.

Зазначається, що мотоциклісти попрямували на празьке Ольшанське кладовище, щоб вшанувати пам'ять радянських воїнів, полеглих під час Другої світової війни.

За даними радіо, з ними був депутат від партії соціал-демократів Ярослав Фолдина і колишній депутат від компартії Марта Семелова.

Повідомляється, що біля воріт кладовища "Нічних вовків" зустріли демонстранти, які тримали в руках прапори ЄС, США і НАТО.

"Протестуючі розгорнули над стіною кладовища транспарант з нагадуванням про союз Сталіна з Гітлером на початку Другої світової війни і пакт Молотова-Ріббентропа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групи опонентів відділяла одна від одної поліція.

Повідомляється, що мотопробіг відбувається за підтримки офіційної російської влади, причому самі байкери відомі своїми вкрай націоналістичними поглядами. Їх мотоцикли "увінчані" прапорами Росії, СРСР, Чехії, а також незаконних військових формувань окупованого Донбасу.

Вождь "вовків" Олександр Залдостанов через відкритої підтримки анексії Росією Криму фігурує в списку санкцій США і ЄС.

У виданні додали, що з Чехії байкери мають намір відправитися в Німеччину, кінцевим пунктом їх слідування є Берлін.