Майже півтисячі авто застрягли на кордоні з Польщею

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Вівторок, 7 травня 2019, 10:04

Зранку у вівторок на кордоні України і Польщі в семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких застрягли 460 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

"Республіка Польща: "Устилуг" – 90, "Угринів" – 60, "Рава-Руська" – 90, "Грушів" – 50, "Смільниця" – 30, "Шегині" – 90, "Краковець" – 50", - повідомили прикордонники.

За даними прикордонної служби, черг немає на кордоні з Молдовою і Румунією.

На кордоні зі Словацькою Республікою станом на 9 ранку у двох пунктах пропуску перебували 50 авто, і ще 80 авто - у п'яти пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною.

Українська правда

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Теми: Польща Прикордонна служба


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