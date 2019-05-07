Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже півтисячі авто застрягли на кордоні з Польщею

Вівторок, 7 травня 2019, 10:04

Зранку у вівторок на кордоні України і Польщі в семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких застрягли 460 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

"Республіка Польща: "Устилуг" – 90, "Угринів" – 60, "Рава-Руська" – 90, "Грушів" – 50, "Смільниця" – 30, "Шегині" – 90, "Краковець" – 50", - повідомили прикордонники.

За даними прикордонної служби, черг немає на кордоні з Молдовою і Румунією.

На кордоні зі Словацькою Республікою станом на 9 ранку у двох пунктах пропуску перебували 50 авто, і ще 80 авто - у п'яти пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною.

Українська правда
Теми: ПольщаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Польща
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону − Моравецький
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
Усі новини...
Реклама: