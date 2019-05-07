Майже півтисячі авто застрягли на кордоні з Польщею

Зранку у вівторок на кордоні України і Польщі в семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких застрягли 460 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

"Республіка Польща: "Устилуг" – 90, "Угринів" – 60, "Рава-Руська" – 90, "Грушів" – 50, "Смільниця" – 30, "Шегині" – 90, "Краковець" – 50", - повідомили прикордонники.

За даними прикордонної служби, черг немає на кордоні з Молдовою і Румунією.

На кордоні зі Словацькою Республікою станом на 9 ранку у двох пунктах пропуску перебували 50 авто, і ще 80 авто - у п'яти пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною.