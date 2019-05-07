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П'яний депутат на Київщині виїхав на зустрічну смугу, загинули батько і син

Вівторок, 7 травня 2019, 10:39

На відрізку дороги  між містом Яготин та селом Сотниківка у Київській області ввечері 6 травня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю місцевого депутата, який був напідпитку, загинули батько з сином.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київщини.

Зазначається, що водій автомобіля "Chevrolet Niva", керуючи напідпитку,  виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом "Jawa" .

"В результаті аварії водій та пасажир мотоцикла, жителі села Сотниківка, від отриманих травм загинули на місці. Тіла 32 та 57-річний чоловіків направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, за кермом автомобіля "Chevrolet" знаходився 32-річний житель Яготина, депутат міськради. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України.  

Встановлено, що на момент ДТП алкоголь в крові водія-правопорушника становив 2,0 проміле.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: ДТПКиївська область
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