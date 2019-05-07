Луценко поскаржився на інформаційні атаки з боку команди Зеленського

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Вівторок, 7 травня 2019, 12:26

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що на нього здійснюються інформаційні атаки з боку команди новообраного президента Володимира Зеленського через кримінальне провадження на Олександра Данилюка.

Про це він розповів журналістам, передає "Укрінформ".

"Я хотів би звернутись до новообраного президента і його команди про недоцільність використання інформаційних атак на Генпрокурора виключно для того, щоб захистити особисто окремих членів команди Зеленського", - сказав Луценко.

"У даному випадку я кажу про радника Зеленського Олександра Данилюка, кримінальне провадження щодо якого пов'язано з нечесним заповненням декларації", - додав він.

Очільник ГПУ зазначив, що зареєстрував і направив до НАБУ і САП матеріали, і одразу після цього Данилюк від імені команди Зеленського почав заявляти про необхідність негайної відставки генпрокурора.

"Для мене це не нове, дуже багато ображених на мою принциповість вдавались до таких ходів", - заявив Луценко.

Він підкреслив, що не вважає, що працює погано, але оцінювати його роботу має парламент.

Також керівник генпрокуратури зауважив, що "ніяких консультацій або переговорів" з командою новообраного президента Зеленського не веде, бо не вбачає це доцільним. "Я дійсно готовий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватись з ним на ті теми, які його цікавлять", - сказав Луценко.

Нагадаємо:

  • Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
  • Також Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • У команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.

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Теми: Луценко Генпрокуратура Зеленський


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