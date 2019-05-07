Порошенко звільнив командувача Нацгвардії

Президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Про це йдеться в указі від 7 травня 2019 року, опублікованому на сайті президента.

Іншим своїм указом Порошенко призначив виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії Миколу Балана.

Командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом за поданням міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо:

Порошенко призначив Аллерова командувачем Нацгвардії 30 грудня 2015 року.