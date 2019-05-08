Ліга Чемпіонів: "Ліверпуль" створив футбольне диво проти "Барселони" і вийшов у фінал

Англійський "Ліверпуль" у матчі-відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів зробив неймовірний камбек у матчі з "Барселоною" і пробився до фіналу турніру. Після поразки 0:3 на "Камп Ноу" "червоні" розгромили каталонців у рідних стінах з рахунком 4:0.

Матч пройшов у вівторок, 7 травня, у Ліверпулі на "Енфілд Роуд".

"Ліверпуль" забив швидкий гол в цій грі. На сьомій хвилині удар Джорждана Хендерсона відбиває тер Штеген, а на добивання першим зіграв Дівок Орігі - 1:0. Каталонці через п'ять хвилин мали нагоду зрівняти рахунок, але удар Ліонеля Мессі під поперечку воріт відбиває Аліссон.

Ще в одній атаці господарів поля після удару Робертсона вже рятує свою команду тер Штеген.

Наступним момент вже був у "Барселони", але удар Філіпе Коутінью відбиває Аліссон. На 54-й та 56-й хвилині "Ліверпуль" забиває два м'ячі, зрівнявши рахунок за сумою двох матчів. Дубль на свій рахунок записав Джорджиньо Вейналдум. Спочатку голандець пробив тер Штегена ударом метрів з 12-ти, а через кілька хвилин забив ударом головою у верхній кут воріт.

За рахунку 3:0 "Ліверпуль" трохи зупинився, а "Барса" взагалі втратила відчуття реальності. На 79-й хвилині з кутового прострілив Трент Александер-Арнолд і Орігі ударом в один дотик пробиває у кут воріт, повз Тер Штегена - 4:0.

В останні хвилини каталонці прокинулися і пішли вперед, але вже "Ліверпуль" був сконцетрований на захисті, і зумів відстояти переможний для себе рахунок, вийшовши до фіналу Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, що ще один фіналіст Ліги Чемпіонів визначиться у протистоянні "Тоттенгема" та "Аякса".