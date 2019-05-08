Порошенко увів в дію рішення РНБО про зміцнення обороноздатності

Президент України Петро Порошенко підписав Указ, яким увів в дію рішення РНБО від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави".

Про це повідомляється на сайті президента.

"Документ визнає необхідність подальшого удосконалення напрацювання концептуальних підходів зі зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Російської Федерації", - йдеться у документі.

Згідно з указом утворюється міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, відповідно до статті 14 ЗУ "Про Раду національної безпеки і оборони України".

Їй, зокрема, доручено, напрацювати пропозиції РНБО щодо вдосконалення системи територіальної оборони, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, підготовки військового резерву ЗСУ та інших військових формувань, протидії інформаційній агресії проти України та організації й підтримання дій руху опору.

Головою відповідної міжвідомчої робочої групи Порошенко призначив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса.

"Голова міжвідомчої робочої групи у тримісячний строк має внести в установленому порядку на розгляд РНБО пропозиції щодо комплексних підходів до реалізації визначених напрямів та у шестимісячний строк внести пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства", - йдеться у повідомленні.