Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко увів в дію рішення РНБО про зміцнення обороноздатності

Середа, 8 травня 2019, 00:26

Президент України Петро Порошенко підписав Указ, яким увів в дію рішення РНБО від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави".

Про це повідомляється на сайті президента.

"Документ визнає необхідність подальшого удосконалення напрацювання концептуальних підходів зі зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Російської Федерації", - йдеться у документі.

Згідно з указом утворюється міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, відповідно до статті 14 ЗУ "Про Раду національної безпеки і оборони України".

Їй, зокрема, доручено, напрацювати пропозиції РНБО щодо вдосконалення системи територіальної оборони, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, підготовки військового резерву ЗСУ та інших військових формувань, протидії інформаційній агресії проти України та організації й підтримання дій руху опору.

Головою відповідної міжвідомчої робочої групи Порошенко призначив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса.

"Голова міжвідомчої робочої групи у тримісячний строк має внести в установленому порядку на розгляд РНБО пропозиції щодо комплексних підходів до реалізації визначених напрямів та у шестимісячний строк внести пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства", - йдеться у повідомленні.

Українська правда
Теми: ПорошенкоРНБОукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
Усі новини...
Реклама: