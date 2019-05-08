Заміна посла США в Україні: демократи в Конгресі вважають рішення політично мотивованим
Лідер демократів у Палаті Представників США Стені Хойєр і голова Комітету з міжнародних справ Еліот Енгель звернулись до адміністрації Трампа з вимогою відмінити рішення про достроковий від'їзд із Києва посла Марі Йованович.
Про це йдеться у заяві конгресменів, опублікованій 7 травня.
"Посол Йованович - відданий державний службовець і дипломат найвищого рівня, який представляв Сполучені Штати як при республіканських, так і при демократичних адміністраціях. Рішення відкликати її - удар по політичним позиціям.
Зрозуміло, що це рішення було політично мотивованим, оскільки союзники президента Трампа приєдналися до іноземних акторів у лобіюванні за звільнення посла", - наголосили конгресмени.
"Від'їзд посла Йованович лише за кілька місяців до закінчення її перебування в Україні шкодить американським інтересам і підриває американську дипломатію", - йдеться у заяві.
Нагадаємо:
- Раніше ЗМІ повідомили, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.
- Державний департамент підтвердив, що посол США Марі Йованович завершує роботу в Україні, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua