Заміна посла США в Україні: демократи в Конгресі вважають рішення політично мотивованим

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Середа, 8 травня 2019, 01:09

Лідер демократів у Палаті Представників США Стені Хойєр і голова Комітету з міжнародних справ Еліот Енгель звернулись до адміністрації Трампа з вимогою відмінити рішення про достроковий від'їзд із Києва посла Марі Йованович.

Про це йдеться у заяві конгресменів, опублікованій 7 травня.

"Посол Йованович - відданий державний службовець і дипломат найвищого рівня, який представляв Сполучені Штати як при республіканських, так і при демократичних адміністраціях. Рішення відкликати її - удар по політичним позиціям.

Зрозуміло, що це рішення було політично мотивованим, оскільки союзники президента Трампа приєдналися до іноземних акторів у лобіюванні за звільнення посла", - наголосили конгресмени.

"Від'їзд посла Йованович лише за кілька місяців до закінчення її перебування в Україні шкодить американським інтересам і підриває американську дипломатію", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

  • Раніше ЗМІ повідомили, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.
  • Державний департамент підтвердив, що посол США Марі Йованович завершує роботу в Україні, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.

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Теми: США Україна дипломатичні відносини


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