Україна увійшла до складу двох комісій ООН

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Середа, 8 травня 2019, 06:48

У вівторок, 7 травня, Україну обрали до складу двох комісій Організації Об'єднаних Націй - Комісії з народонаселення та розвитку і Комісії з наркотичних засобів.

Про це у Twitter повідомляє Постійне представництво України при ООН.

До Комісії з наркотичних засобів Україну обрали на 2020-2023 роки, до Комісії з народонаселення та розвитку - на 2020-2024 роки.

Як зазначає "Укрінформ", Комісія з народонаселення і розвитку - одна з десяти функціональних комісій ООН, які входять до складу Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР).

Серед повноважень комісії - проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції та розвитку, формування порад урядової політики у цій галузі.

"Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з поширенням наркотиків та злочинами, пов’язаними з їх нелегальним виготовленням та розповсюдженням", - пише видання.

Нагадаємо:

  • Раніше Олега Ніколенка, речника Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй, обрали віце-головою Комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи.

Українська правда

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Теми: ООН Україна


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