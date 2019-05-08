Україна увійшла до складу двох комісій ООН

У вівторок, 7 травня, Україну обрали до складу двох комісій Організації Об'єднаних Націй - Комісії з народонаселення та розвитку і Комісії з наркотичних засобів.

Про це у Twitter повідомляє Постійне представництво України при ООН.

До Комісії з наркотичних засобів Україну обрали на 2020-2023 роки, до Комісії з народонаселення та розвитку - на 2020-2024 роки.

Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (2020-2023 рр.) та до Комісії з народонаселення та розвитку (2020-2024 рр.) pic.twitter.com/E1RdKymOoZ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 травня 2019 р.

Як зазначає "Укрінформ", Комісія з народонаселення і розвитку - одна з десяти функціональних комісій ООН, які входять до складу Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР).

Серед повноважень комісії - проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції та розвитку, формування порад урядової політики у цій галузі.

"Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з поширенням наркотиків та злочинами, пов’язаними з їх нелегальним виготовленням та розповсюдженням", - пише видання.

Нагадаємо: