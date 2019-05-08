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ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, є загиблі і поранені

Середа, 8 травня 2019, 07:22
ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, є загиблі і поранені

Минулої доби бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС, 1 військовослужбовець ЗСУ загинув.

Про це повідомляється на сторінці Об'єднаних сил у Facebook станом на 7:00 8 травня.

Наголошується, що бойовики 12 разів застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, танкові гармати та міномети калібрів 120 і 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 14 разів обстріляли позиції ОС: біля Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Миколаївки, Гнутового, Невельського, Старогнатівки, Новоселівки Другої, Лебединського та Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 11 разів: поблизу Новозванівки, Попасної, Катеринівка, хутора Вільний, Південного та Станиці Луганської.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох - поранено. Також підрозділи ОС знищили дві бойових машини піхоти бойовиків та довготривалу вогневу споруду.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":
з гранатометів різних систем - поблизу міста Мар'їнка; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Павлопіль.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
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