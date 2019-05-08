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У Франції звільнили всіх захоплених заручників

Середа, 8 травня 2019, 09:16

Французька поліція заарештувала озброєного чоловіка, яка у вівторок ввечері захопив чотирьох заручників у передмісті Тулузи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Чоловік захопив заручників о 16:20 у невеличкому магазині в місті Бланьяк, недалеко від аеропорту Тулузи. Пізніше стало відомо, що всі заручники – жінки. Близько 19:30 нападник звільнив одну з них, приблизно через годину він звільнив решту.

Поліції вдалося заарештувати чоловіка о 23:45. За даними поліції, злочинцем виявився молодий чоловік близько 18 років. Він вже був відомий поліції через причетність до інцидентів з насильством та крадіжки.

За словами прокурора Тулузи, чоловік у грудні брав участь у демонстрації "жовтих жилетів", де він був заарештований.

Мотиви нападника поки невідомі, але поліція не розглядає це як терористичний інцидент.

Теми: Франція
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