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На подвір'я волинського депутата кинули гранату

Середа, 8 травня 2019, 13:08

На подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська в Камінь-Каширську кинули гранату.

Про це повідомляє місцеве видання ВолиньPost.

В поліції повідомили, що пригода трапилася близько другої години ночі.

"Зловмисники кинули на подвір’я місцевого жителя невідомий предмет, який вибухнув, попередньо - граната РГД-5. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, паркан. Ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події поліція вилучила металеві уламки, важіль запалу, ймовірно, від гранати РГД-5 та інші речові докази.

 
 

Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Українська правда
Теми: криміналмісцева влада
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