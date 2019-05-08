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Фріланд і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією в Україні і ситуацію на Донбасі

Середа, 8 травня 2019, 13:30

Новообраний президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд боротьбу з корупцією та врегулювання конфлікту на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на прес-службу політика.

"У нас є шанс для припинення вогню та повернення Донбасу", – сказав Зеленський на зустрічі з Фріланд у Києві.

 

Канадський міністр у свою чергу зазначила, що сучасним політикам дуже важливо слухати своїх громадян. Фріланд також запевнила, що Зеленський може розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

"Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, – це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", – наголосила вона.

Зеленський вчора зустрічався з єврокомісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнесом Ганом, який наголосив, що у період до парламентських виборів всі органи влади в Україні мають діяти злагоджено і не зупиняти реформи.

Теми: ЗеленськийКанада
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