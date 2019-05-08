Бойовики на Донбасі скасували перемир'я – прес-центр ООС
Середа, 8 травня 2019, 13:42
Бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.
"За повідомленням української сторони СЦКК, о 10.00 08.05.2019 від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення", - сказано у повідомленні.
В прес-центрі заявили, що було припинено роботи по відновленню будівель, які були пошкоджені в наслідок обстрілів.
"Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка", - повідомили в прес-центрі ООС.
Нагадаємо:
- Раніше у прес-центрі ООС повідомляли, що бойовики ОРДЛО порушували "великодне перемир'я".
Українська правда