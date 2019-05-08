Бойовики на Донбасі скасували перемир'я – прес-центр ООС

Бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

"За повідомленням української сторони СЦКК, о 10.00 08.05.2019 від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення", - сказано у повідомленні.

В прес-центрі заявили, що було припинено роботи по відновленню будівель, які були пошкоджені в наслідок обстрілів.

"Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка", - повідомили в прес-центрі ООС.

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